Tha’er Bawab a semnat cu Dinamo pana in vara lui 2018, informeaza site-ul oficial al clubului din „Ştefan cel Mare”. Fotbalistul de 31 de ani va purta tricoul cu numarul 8, cel care a ramas liber dupa plecarea lui Vali Lazar, şi se va alatura lotului pregatit de Ioan Andone, in cantonamentul de la Saftica.



„FC Dinamo Bucuresti anunta prin intermediul site-ului oficial al clubului, www.fcdinamo.ro, transferul atacantului iordanian Tha’er Fayed Al Bawab la clubul din stefan cel Mare.

Ultima oara la Umm Salal SC (Qatar), Al Bawab s-a nascut la Amman pe 1 martie 1985 si s-a consacrat in fotbalul romanesc in perioada 2010-2016, marcand 37 de goluri in 142 de meciuri in Liga 1 Orange pentru Gloria Bistrita, Gaz Metan Medias, CS U Craiova si FCSB.

Transferat la 18 ani, in 2003, de Real Madrid de la juniorii clubului UE Cornella, Al Bawab a jucat pana in 2010 in ligile inferioare ale campionatului spaniol pentru Real Madrid C, Barcelona B, Hospitalet, Alfaro si Moratalla.

Noul jucator al echipei din stefan cel Mare a efectuat in aceasta dimineata vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS), a semnat un contract cu FC Dinamo Bucuresti pana la 30 iunie 2018 si se va alatura lotului pregatit de antrenorul Ioan Andone in cantonamentul de la Saftica.

142 de partide in prima liga din Romania a adunat Al Bawab la Gloria Bistrita (7), Gaz Metan Medias (83), CS U Craiova (44) si FCSB (8). A marcat 37 de goluri in Liga 1 Orange pentru Gaz Metan Medias (24), CS U Craiova (12) si FCSB (1).

5 goluri a marcat Al Bawab pentru echipa nationala a Iordaniei in 23 de meciuri. Al Bawab a jucat in acest an pentru prima reprezentativa in partida amicala cu Georgia, 1-0 pentru Iordania, disputata saptamana trecuta la Dubai.

6 jocuri a evoluat Al Bawab in Europa League, la Gaz Metan Medias, pentru care a marcat doua goluri in ambele partide cu Mainz, din 2011.

2 goluri in 7 meciuri a marcat Al Bawab in prima parte a acestui sezon competitional pentru Umm Salal SC (Qatar).

8 este numarul cu care Al Bawab va evolua la FC Dinamo Bucuresti„, se arata pe fcdinamo.ro.

