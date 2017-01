Mihai Stoichita, noul director tehnic al FRF!

Noul director tehnic al FRF a fost numit, marti, Mihai Stoichita, fostul tehnicia urmand sa colaboreze direct cu selectionerul echipei nationale, Christoph Daum. De asemenea, Stoichita va coordona activiatatea tuturor loturilor nationale, ii va superviza pe selectionerii echipelor de tineret si juniori



Functia in care a fost numit Mihai Stoichita nu a mai fost ocupata de nimeni din momentul in care Anghel Iordanescu s-a despartit de FRF, dupa Euro 2016. Dupa ce Victor Piturca a renunta la prima reprezentativa pentru a merge la sauditii de la Al Ittihad, in toamna lui 2014, ”Generalul” a fost, in paralel, atat selectioner, cat si director tehnic.

”Am semnat un contract astazi prin care sunt numit director tehnic al FRF. Puiu este ultimul care a ocupat acest post, care are in vizor, in principal, activitatea sectorului juvenil, echipele nationale de juniori, implementarea unei strategii pentru dezvoltarea si amplificarea masei de jucatori de valoarea, care vad ca n-a disparut de la noi.

Christoph are responsabiltatea asupra nationalei mari si a celei olimpice, iar eu, ca director tehnic, restul echipelor nationale si sectorul juvenil.

Christoph poate sa-si ia jucatori de oriunde, dar nu cred ca a luat jucatori de la sub 17. El decide cum vrea el la echipa nationala. Eu sunt obligat sa am o relatie de colaborare cu el, in cazul in care mi-o va cere. Eu cred ca suntem destul de buni prieteni, ne cunoastem de multa vreme, am jucat unul contra altuia ca antrenori. Am avut ocazia sa stam de vorba foarte mult in deplasarile echipei nationale la care am fost si eu. il apreciez si, daca va avea nevoie vreodata, il voi ajuta”, a declarat Mihai Stoichita, la Digi Sport.

Dupa ce a criticat jocul Romaniei, dupa primul meci din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, cel cu Muntenegru, 1-1, la Cluj, noul director tehnic al FRF a spus ca el nu s-a referit la Christoph Daum.

”N-au fost critici, au fost impresiile dupa primul meci. Nu este meciul de care este raspunzator Daum. Cei care colaboreaza cu el trebuiau sa-l ajute, pentru ca era nou la echipa nationala. A avut 3 saptamani timp sa-si pregateasca primul meci.

Eu am fost antrenor la trei echipe nationale. Ma gandesc la ce se spunea despre mine cand ma duceam. Daum vine dintr-un fotbal mult mai dezvoltat decat al nostru si este normal sa-l lasam sa-si faca treaba”, a mai zis Stoichita.

Supranumit „Lippi”, Stoichita a debutat pe banca lui FC National, in 1988, de atunci trecand pe la nu mai putin de 25 de echipei. A cuceri titlul intern cu Steaua, in 1998, echipa pe care a antrenat-o in trei mandate. Mai are doua campionate in palmares, in Moldova (cu Sheriff) si in Armenia (cu Pyunik).