Vasile Miriuta, antrenorul formatiei CFR Cluj, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre conditiile de pregatire ale echipei sale, dar si despre parcursul echipelor in acest retur de campionat.

„La noi totul este sub control, s-a dat drumul la incalzire si ne vom putea antrena pe teren in cele mai bune conditii.

Am avut o reactie pozitiva din partea jucatorilor, au jucat foarte bine in meciurile de pregatire. Daca vrem sa ramanem in play-off trebuie sa batem indiferent de cum se numeste adversarul. Sunt foarte multumit de lot. Sunt multumit ca nu au plecat unii dintre jucatorii de baza, desi au avut oferte si ma refer la Larie. L-am adus inapoi pe Deac, un nume emblematic al CFR-ului, n-am de ce sa ma plang.

Domnul presedinte mi-a spus ca in urmatoarele luni vom iesi din insolventa. Eu am incredere in el, pentru ca de fiecare daca cand a spus ceva asa a fost. Sunt sigur ca pana la sfarsitul lunii aprilie se va iesi din insolventa pentru a putea participa in cupele europene.

Avem cativa jucatori tineri de valoare, vreo 5-6, mai avem si de la centrul de juniori. Eu am fost de acord cu regula aceea cu jucatori sub 21 de ani, pentru ca peste tot pe unde am fost le-am dat sansa si jucatorilor tineri. Eu cred ca trebuie sa le dam o sansa jucatorilor tineri, deci cred ca regula e buna.

Nu este o lupta intre Viitorul si Steaua, sunt mai multe echipe care se pot bate la campionat. Si Craiova, Gaz Metan, Dinamo sunt acolo. Oricare din echipele enumerate se poate bate la campionat.”, a declarat Vasile Miriuta, in cadrul emisiunii Executii in direct.