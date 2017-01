Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre pregatirea si transferurile din cadrul clubului, despre scandalul cu arbitri romani in canonamentele din Cipru si Turcia, despre infiintarea unei echipe secunde, dar si despre starea terenului.

„Nu am pierdut niste fotbalisti, ci am transferat niste fotbalisti la final de contract si am adus altii in locul lor. A fost o iarna constructiva pentru noi, mai ales ca aveam nevoie un pic de repaus pentru ca intrasem in zona aceea neagra a rezultatelor. Lotul este cel putin la fel de valoros la fel ca cel de la inceputul campionatului, in vara.

Este o hotie care nu stiu in ce categorie ar incadra-o noul cod penal. E greu de anticipat o asemenea hotie. Eu refuz sa cred ca va exista vreodata la Botosani cineva care se va gandi la o asemenea actiune. Ma tem sa nu fie o selectie foarte prost facuta.

Cred ca nevoie de a creste copii este esentiala in momentul actual. Nu putem trai doar din drepturile TV. Cresterea si vanzarea de fotbalisti este foarte importanta. Fotbalul romanesc are nevoie de acest tip de actiune. Eu sunt obligat acum sa-mi fac echipa a doua si o voi face numai cu tineri.

O sa stam bine cu terenul. Joi testam terenul si va fi practicabil. Specialistii nostri au calculat si sper sa nu fiu mintit. Eu am inteles ca e ok, terenul nu este sub zapada acum, este inghetat, dar se incalzeste.

Cred ca Viitorul este un adversar puternic pentru Steaua. Este periculos de bun. Copiii de la Viitorul daca au putina experienta si entuziasm pot face surprize mari.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii Executii in direct.