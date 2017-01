Mircea Rednic a decis, la inceputul lui 2017, sa-si aduca la echipa pe care o pregateste in Belgia, Mouscron, un „secund” roman. Acesta este Mihai Teja, tehnician care a mai colaborat de cateva ori in cariera cu „Puriul”.



„In ultima saptamana am avut trei meciuri din care am scos sase puncte. Sa speram ca vom salva echipa de la retrogradare, acesta este obiectivul nostru. Eu am asteptat destul in Romania pentru o oferta si pana la urma ea a venit, dar din strainatate, o oferta pe care am acceptat-o fara sa ma gandesc prea mult.

Mouscron este o echipa mica, la fel si orasul, dar iubita de toti cei din zona. Exista o infrastructura extraordinara, avem 12 terenuri cu iarba, nocturna, iar centru de copii si juniori este la mare inaltime. Mai avem sase etape, meciuri grele, dar si contracanditaele au meci poate chiar mai grele. Sunt patru echipe care se bat pentru evitarea retrogradarii.

In Belgia retrogradeaza o singura echipa, dupa sezonul regular, apoi se joaca sistemul play-off / play-out, iar interesant este ca o echipa din play-out are sanse sa joace in Europa, daca va castiga meciul cu ultima clasata in play-off.

Pentru Cristi Manea a fost o situatie mai complicata, a primit cateva oferte, s-a pregatit mai putin, dar in cele din urma a ramas la echipa si usor-usor vom incepe sa ne bazam pe el.„, a declarat fostul selectioner Under 21, Mihai Teja, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Mihai Teja, 38 de ani, a mai fost secundul lui Mircea Rednic, in Belgia, la Standard Liege (2012-2013). Teja a mai antrenat, ca principal, echipele FC Universitatea Cluj, Dinamo şi echipa naţională de tineret.