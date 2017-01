Oficialii gruparii CS Universitatea Craiova i-au chemat pe suporteri, printr-o postare facuta, marti, pe contul de Facebook al clubului, la deszapezirea Stadionului Extensiv.



„AMR 4 zile pana la startul returului. Punem mana de la mana si incepem impreuna. Vino miercuri cu o lopata la Stadionul Extensiv, sa deszapezesti terenul impreuna cu jucatorii Craiovei! O sa gasesti si cateva surprize in zapada. Prima etapa din 2017 o avem sambata la ora 14.00, asa ca vrem sa curatam gazonul cat mai bine, ca sa le iasa jocul baietilor nostri in meciul cu Voluntari. Mergem pe mana ta, da? Te asteptam miercuri, la ora 11.00, la Stadionul Extensiv!„, se arata in anuntul postat pe Facebook de CS Universitatea Craiova.

Echipa CS Universitatea Craiova va intalni, sambata, de la ora 14.00, pe teren propriu, formatia FC Voluntari, in etapa a XXII-a a Ligii I, prima din 2017.