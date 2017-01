Concordia Chiajna are un nou manager sportiv, propus de Mircea Minea, primarul localitatii din Ilfov.

Marius Stan, fostul presedinte de la Otelul Galati, a revenit in fotbal, dupa o perioada in care a fost implicat in politica. Acesta sustine ca a revenit de dragul fenomenului si nu pentru a lua locul cuiva.

„Nu m-am mutat cu familia, doar cu locul de munca. La Galati e greu sa gasesti loc de munca. Mai ales dupa ce ai fost primar… in plus, am doar «prieteni» prin oras.

imi era dor de fotbal si de aceea ma bucur ca reintru in fenomen. N-am venit sa iau locul nimanui, sunt manager sportiv, iar Cristian Tanase ramane presedintele clubului.

La situatia actuala cred ca in primul rand Concordia trebuie sa scape de la retrogradare, apoi ne vom putea gandi si la alte lucruri”, a declarat Marius Stan, potrivit Digi Sport.