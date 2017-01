Alin Tosca a vorbit despre beneficiile transferului in Primera Division la Betis Sevilla, dupa debutul in meciul contra Barcelonei, marturisind ca i s-a schimbat viata in bine odata cu aceasta schimbare in cariera lui. Fundasul este incantat de faptul ca jucand in prima liga din Spania, este mai aproape de echipa nationala.

„Mi s-a schimbat viata in bine odata cu acest transfer. Sunt convins ca o sa fie si mai bine daca sunt constiincios si fac ce mi se spune. in momentul in care transferul s-a facut deja am inceput sa ma gandesc, iar cand la antrenamentele tactice am vazut ca sunt in prima echipa m-am gandit si mai mult. M-au felicitat toti colegii si antrenorul.

Avand in vedere ca este un campionat puternic, poate cel mai puternic din lume, am sanse mai mari sa joc si la echipa nationala. inainte sa intru pe teren ma gandeam la indicatiile antrenorului. A fost o senzatie extraordinara cand i-am auzit pe suporteri cantand”, a declarat Alin Tosca la ProSport LIVE, citat de Digi Sport.