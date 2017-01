Real Madrid a fost eliminata din Cupa Spaniei, dupa ce a remizat in returul dublei manse impotriva celor de la Celta Vigo, scor 2-2, iar in tur madrilenii au fost invinsi cu scorul de 2-1.

Antrenorul formatiei madrilene a facut o declaratie surprinzatoare, afirmand faptul ca eliminarea este dureroasa dupa o asemenea performanta, el considerand meciul ca fiind unul foarte bun. In continuare, spune Zizou, nu ramane decat sa se pregateasca pentru castigarea titlului si a Ligii Campionilor.

„Am facut un meci mare! E dureros sa fii eliminat dupa o asemenea performanta, mai ales ca jucatorii mei nu meritau acest lucru. Nu cred ca putem sa dam vina pe nimeni. Suntem dezamagiti, dar baietii au evoluat bine si cred ca daca mai aveam cateva minute la dispozitie puteam sa castigam. Acum nu mai conteaza asta, trebuie sa ne gandim la urmatorul meci.

Tinand cont de modul in care am evoulat cred ca tot ce trebuie sa facem e sa ne realxam si sa ne gandim ca aceast competitie e deja mult in spatele nostru. Eu sunt responsabil pentru rezultatele echipei si pot spune ca vom continua sa jucam in acelasi mod. Vom lupta pentru titlu si Liga Campionilor” a declarat Zinedine Zidane, conform Digi Sport.