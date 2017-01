U Cluj a fost eliminata din cupele europene dupa un nou esec

U Banca Transilvania Cluj a fost eliminata din FIBA Europe Cup, miercuri, dupa un nou esec, cu BK Pardubice, 65-74, in cadrul Grupei O, incheind astfel parcursul european pe locul al treilea in grupa.



„Vreau sa felicit echipa adversa, au facut un meci bun in aceasta seara, mai ales prin prisma recuperarilor, in special a celor ofensive. Niciuna dintre echipe nu a avut presiunea rezultatului, asa ca jocul nu a avut o miza prea mare. in aceste conditii, am venit decisi sa dam minute cat mai multe jucatorilor care au fost folositi mai putin pana acum si cred ca, in cea mai mare parte a meciului, au facut o treaba buna, in mare sunt multumit de ei. Pentru noi, ca si pentru echipa ceha, urmeaza sa ne concentram pe campionat, urmeaza o perioada dificila pentru ambele echipe. Le urez succes si imi doresc ca si noi sa avem succes pe mai departe”, a declarat Mihai Silvasan, antrenor principal.

„A fost un meci bun pentru noi, privit prin prisma contributiei pe care au avut-o baietii mai tineri, in special fundasii. in sfertul al patrulea s-a vazut ca nu au experienta, dar a fost bine ca au prins aceste minute, mai ales ca finalul a fost unul disputat. in ceea ce priveste castigatoarea, ea s-a decis la recuperari, gazdele au avut peste 50 de recuperari, dintre care 26 au fost ofensive, deci au insemnat tot atatea aruncari in plus”, a spus si Vlad Moldoveanu, cel mai bun marcator al echipei ardelene.

Doar CSM Oradea continua in Europa, fiind calificata in ”optimile” FIBA Europe Cup.