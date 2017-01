Serena si Venus Williams vor disputa sambata dimineata, finala turneului Australian Open.

Venus a trecut in semifinale de Coco Vandeweghe, locul 35 mondial, cu scorul de 6-7 (3), 6-2, 6-3, dupa aproximativ doua ore si jumatate de joc.

„Oh, inseamna atat de mult pentru mine! In special pentru ca ea (n.r. – Vandeweghe) a jucat atat de bine, a jucat incredibil de bine si a trebuit sa fiu mereu defensiva. Nu am avut niciun moment de relaxare, iar faptul ca m-am calificat in finala dupa un asemenea meci ma face sa fiu incantata de tenisul american. Nu stiu cu cine voi juca in finala, sper sa fie o alta Williams (n.r. partida dintre Serena Williams si Mirjana Lucic-Baroni nu se disputase inca). As fi incantata sa o vad pe ea (n.r. pe Serena Williams) de cealalta parte a fileului sambata”, a declarat Venus Williams.

Serena este a doua calificata in finala turneului de la Melbourne, dupa ce a invins-o pe Mirjana Lucici-Baroni, locul 79 mondial, cu scorul de 6-2, 6-1, in 52 de minute de joc.

„E o onoare sa joc cu ea (n.r. – Lucic-Baroni). Ma inspira prin tot ce a facut si am vrut sa o felicit. E grozav sa o vad aici, am urmarit-o in tot turneul.

Nu m-am uitat la meciul dinainte, sunt mandra de Venus, ea este marea mea inspiratie, sora mea mai mare. Sunt foarte fericita pentru ea. Jucam impreuna in finala si este un mare vis devenit realitate. E cel mai dur adversar al meu, nimeni nu m-a provocat mai mult decat o face Venus, are un bilant bun in fata mea”, a declarat si Serena Williams, conform Dolce Sport.

Ultima finala disputata la Melbourne intre cele doua surori a fost in anul 2003, cand Serena a invins-o pe Venus cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-4. In anul 2009, Venus a pierdut in fata Serenei si titlul de la Wimbledon.