Sumudica a scos echipa de pe teren in timpul unui meci amical

Meciul amical al Astrei Giurgiu cu formatia ucraineana Zirka Kropivnitki s-a incheiat cu sapte minute mai devreme, la scorul de 1-1, deoarece antrenorul campioanei Ligii 1, Marius Sumudica, a hotarat sa scoata echipa de pe teren nemultumit de arbitraj.



Balaure a fost eliminat dintr-un motiv incredibil, dupa ce s-a asezat in fata mingei la o lovitura libera a adversarilor. In astfel de faze se acorda cel mult cartonas galben, dar arbitrii rusi l-au eliminat. Valentin Gheorghe a marcat golul Astrei.

„Nu stiu ce se intampla, nu inteleg lucrurile astea, meciurile astea amicale. A fost un meci care s-a terminat cu 7 minute mai devreme. Mai bine asa decat sa riscam altceva, sa ne luam la bataie pe teren pe aici. Boubacar are tibia facuta praf, riscam sa terminam meciul in cinci jucatori. Am inteles o data, de doua ori, dar nu se poate asa la nesfarsit„, a declarat Marius Sumudica pentru Dolce Sport.

Astra a avut probleme si in amicalul pierdut cu 3-1, in urma cu o zi, cu Pogon, echipa lui Cornel Rapa, cand a ratat intentionat un penalty, prin Sapunaru, inventat de brigada de arbitri. La fel au procedat si jucatorii de la Pogon, care au primit gratuit o lovitura de la 11 metri.