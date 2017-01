Steaua – Terek, de la ora 16:30, al treilea amical al vicecampioanei Ligii 1 in Antalya

Locul 2 in Liga 1, la finalul anului 2016, Steaua va juca azi, de la ora 16:30, un nou amical in cantonamentul din Turcia, contra rusilor de la Terek Groznii. Meciul nu va fi televizat.



Acesta va fi al treilea amical al Stelei din aceasta iarna. In meciul din primul cantonament, tot in Antalya, echipa pregatita de Reghecampf a pierdut contra celor de la Qarabag, 0-2. Marti, in prima partidă de verificare din al doilea cantonament, Steaua s-a impus cu 1-0 in fata celor de la Vardar Skopje (foto).

PROGRAMUL AMICALELOR STELEI:

FC Steaua – Qarabag 0-2

FC Steaua – Vardar Skopje 1-0

26.01 – Steaua – Terek Groznii

28.01 – Steaua – Slovan Bratislava

31.01 – Steaua – Wisla Cracovia

02.02 – Steaua Hajduk Split