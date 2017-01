S-au stabilit grupele din preliminariile Campionatului European Under 21 din 2019!

Tragerea la sorti a grupelor din preliminariile Campionatului European Under 21 din 2019 s-a desfasurat joi dimineata, la Nyon, iar formatia pregatita de Daniel Isaila a facut parte din cele 54 de reprezentative aflate in urne.

Tricolorii sub 21 de ani se afla in grupa cu numarul 8 si vor da peste reprezentativa simililara a Portugaliei, printre celelalte echipe.

Italia, fiind tara gazda, este deja calificata la turneul final.

Iata cum arata grupa Romaniei:

Grupa 8:

1. Portugalia

2. Elvetia

3. Romania

4. Tara Galilor

5. Bosnia-Hertegovina

6. Liechtenstein

In aceasta campanie de calificari, vor putea juca fotbalisti nascuti incepand cu data de 1 ianuarie 1996. La campionatul din Italia se vor califica echipele clasate pe primul loc in fiecare grupa, iar urmatoarele patru echipe in clasamentul grupei vor disputa un play-off.