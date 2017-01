Roger Federer, primul finalist la Australian Open

Roger Federer s-a calificat in finala dupa ce l-a invins pe Stanislas Wawrinka, cu scorul de 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3, dupa trei ore şi opt minute de joc.

Dintre cele 22 de intalniri dintre Federer si Wawrinka, elvetianul s-a impus de 19 ori in fata actualului numar 4 ATP. Roger Federer se afla pe locul 17 in ierarhia mondiala si va juca finala de Grand Slam cu numarul 28 din cariera sa.

Finala va avea loc duminica, iar elvetianul va fi la meciul cu numarul 100 din cadrul turneului Australian Open si se va duela pentru titlul de la Melbourne cu invingatorul meciului de vineri, dintre Rafael Nadal si Grigor Dimitrov.

Federer detine patru titluri in cadrul acestei competitii, ultimul obtinut in urma unei finale cu actualul lider mondial Andy Murray, in anul 2010.