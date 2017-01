Cupa Africii pe Natiuni a ajuns in faza sferturilor de finala, dupa ce Ghana si Egipt s-au calificat si ele, in urma meciurilor disputate miercuri. Urmatoarea runda a competitiei se va disputa in acest sfarsit de saptamana, intre cele opt calificate din grupe.

Programul meciurilor din sferturile de finala:

Sambata, 28 ianuarie

18:00 Burkina Faso — Tunisia

21:00 Senegal — Camerun

Duminica, 29 ianuarie

18:00 RD Congo — Ghana

21:00 Egipt — Maroc