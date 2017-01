„Decarul” echipei noastre, jucator care a contribuit decisiv la calificarea Astrei in „primavara europeana” a decis sa continue sub comanda lui Marius Sumudica, din postura de jucator „liber de contract”, de aceasta data, dupa ce reziliase intelegerea cu chinezii de la Dalian.

Budescu a semnat in aceasta seara in Cipru, unde se afla in cantonament alaturi de fostii si viitorii sai colegi!