Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lacatus, a oferit, prin intermediul Dolce Sport, ultimele informatii legate de noua echipa de fotbal care va debuta in viitorul sezon, 2017-2018.



„Eu n-am idee ce a declarat Gigi Becali, pentru ca nu ma intereseaza. Pe mine ma intereseaza doar de planul nostru, sa incercam sa formam o echipa care sa indeplineasca obiectivele pe care ni le-am propus. Eu din cate stiu, palmaresul pana in 2003 apartine Clubului Sportiv al Armatei. Probabil odata ce se vor termina procesele de la noi din tara, se vor transmite hotararile judecatoresti si catre UEFA.

Daca vom putea intra direct in Liga a II-a, nu cred ca vom accepta. Este destul de greu, noi nu am finalizat discutiile cu viitorul antrenor al echipei, asteptam sa inceapa competitiile in ligile inferioare, sa vedem pe cine putem aduce la echipa.

Toti antrenorii cu care am discutat pana acum, 4-5 antrenori, sunt fosti jucatori ai Stelei, unii au antrenat chiar si in Liga I. Eu sper ca cel mult la sfarsitul lunii februarie sa avem antrenor, astfel incat sa incepem sa formam lotul echipei.

Suntem in discutii si cu diferite scoli de fotbal. Lucrurile merge normal, nu ne visam in primele doua ligi, totul trebuie luat pas cu pas. Sunt multe lucruri de facut.

Daca Piturca si Tudorel Stoica au spus ca echipa va avea un buget de 8 milioane de euro, eu ii cred pe cuvant, nu se joaca asa cu vorbele. Mai multe detalii eu nu stiu. E nevoie de sustinere financiara, pentru ca e greu de crezut ca Armata va putea sa tina o echipa in Liga I. Din cate am inteles, vor fi mai multi actionari, dar CSA va ramane actionar majoritar datorita palmaresului si brandului Steaua„, a declarat Marius Lacatus pentru Dolce Sport.

Lacatus are si o favorita la castigarea titlului in Liga I: „Eu mi-as dori sa castige FC Viitorul campionatul in Liga I. Daca ar fi sa castige echipa lui Becali campionatul, nu m-ar deranja, pentru ca n-am nimic cu oamenii de acolo. Daca voi avea nevoie, pe viitor, imi voi schimba CV-ul si voi scrie ca am antrenat echipa care credeam eu ca are palmaresul, care avea suporterii langa ea si care avea sigla„.