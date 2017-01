Ancheta continua in cazul reținerii lui Giani Kirita, pentru trafic de droguri, si noi detalii ies la iveala. Potrivit cancan.ro, fostul capitan al lui Dinamo are stranse legaturi cu mai multe grupari infracționale, atat din Bucuruesti, cat si din Sibiu.



Aceeasi sursa scrie ca, inca din 2015, Kirita a devenit unul dintre prietenii fideli ai lui Adrian Florin Nicola, alias „Sasu”, un „baiat de oras”, condamnat la 17 ani de inchisoare, dupa ce, in 2007, si-a injunghiat mortal un rival. El mai avea insa si o alta condamnare de 6 ani pentru trafic de persoane. In 2015, „Sasu” a fost eliberat conditionat si de atunci Kirita i s-a alaturat.

In contextul in care s-a descoperit acum ca Giani Kirita s-a pus la dispozitia ofiterilor de la ”Crima Organizata” si ar fi scris mai multe denunturi, ba chiar a purtat pe el tehnica de interceptare, multi dintre tovarasii lui par ca au facut pasul inapoi. Ei se tem ca printre dosarele constituite la DIICOT pe baza denunturilor lui ”Ion Popescu”, sa nu fie si fapte despre care fostul fotbalist a luat la cunostinta involuntar sau nu.

Giani ”Ion Popescu” Kirita are insa si alte legaturi in lumea interlopa si nu doar la Sibiu, ci si in Capitala. Unul dintre amicii lui este „Spadafora” – un ”greu” din clanul Sportivilor, care controleaza zona de sud a Capitalei.

Adorjan Laszlo este un alt apropiat al lui Kirita, acuzat de trafic de droguri de mare risc, mai exact mefedrona. Cei doi au fost surprinsi in repetate randuri impruna in cluburi si petreceri private, potrivit imaginilor postate de catre fostul sportiv pe pagina personala de facebook.