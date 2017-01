Petre Grigoras a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia fotbalului romanesc, dar si despre legatura sa cu Pandurii Targu Jiu. Tehnicianul a marturisit ca nu a primit inca nicio oferta de a antrena.

„Lucrurile nu se indreapta sub nicio forma. Cred ca totul este de sus in jos si nu invers si ceva ar trebui sa se schimbe. Nu stiu de ce se fac contracte daca nu se respecta. Cred ca ar trebui sa nu se mai dea atat de multe legi, mai bine mai putine si bune care sa fie respectate.

N-am primit nimic de la Pandurii, nici macar un telefon. Am vazut ca au luat niste jucatori, foarte bine, ma bucur pentru ei, nu am cum sa am nicio reticenta pentru o echipa pe care am indragit-o.

Plecarea lui Tosca e o surpriza placuta, dar nu ma asteptam. Nu stiu daca a facut un sezon foarte reusit. E fantastic pentru el sa ajunga la o echipa de traditie din Spania.

Razvan Marin e un jucator extrem de talentat, mie personal mi-a placut intotdeauna. Are calitati si este un profesionist 100%. E un jucator extrem de serios, ma bucur ca a ajuns intr-un campionat puternic. Dupa cum il cunosc eu, cred ca se va integra si va fi un jucator de baza. Nu trebuie sa asteptam minuni in primele 2-3 luni.

Nu cred ca vor fi surprize in retur. Lupta pentru titlul de campioana e destul de echilibrata, dar mi-as dori ca echipa lui Gica sa faca o surpriza placuta. La Dinamo cred ca astea sunt posibilitatile financiare si din cauza asta nu aduc jucatori. Este foarte greu sa te lupti cu Steaua, pentru ca isi permite sa aduca orice jucator.

Deocamdata nu am nicio oferta. Asa e cand inchei un contract, astepti sa apara altul.”, a vorbit Petre Grigoras, in cadrul emisiunii Executii in direct.