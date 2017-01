Gigi Becali a dezvaluit ca la finalul lunii februarie vor avea loc cateva manifestatii in cele mai multe judete din Romania, in urma situatia confuze in care s-a ajuns cu cele doua echipe ros-albastre. Actiunea este organziata pe retelele de socializare de un fan stabilit in Anglia, iar Becali e convins ca actiunea va avea succes.



„Pe 25 februarie, vor fi manifestatii in toata tara, in toate prefecturile. Si in Bucuresti se vor tine proteste. Nu m-am bagat pana acum, dar cred ca o sa ma implic, pentru ca vreau sa strang 30.000-40.000 de oameni. Cel care coordoneaza totul e un baiat din Anglia, un stelist. El manevreaza tot pe Facebook. A obtinut deja autorizatie pentru 25 de judete. Daca vad ca e treaba serioasa si ca e posibil sa iasa atat de multi oameni in strada cum se anticipeaza, o sa ma implic serios, pentru a le arata tuturor ca oamenii sunt alaturi de mine„, a spus Becali, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1.

Curtea de Apel Bucuresti a decis in finalul anului trecut ca echipa lui Gigi Becali nu mai poate folosi numele Steaua. Decizia a fost atacata de vicecampioana României la Inalta Curte de Casatie si Justitie.