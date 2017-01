CONIL Fest, Festivalul Integrarii, Editia a- XIV -a

Palatul National al copiilor este in sarbatoare! In 28 -29 Ianuarie 2017 va avea loc cea de-a XIV-a editie CONIL Fest – Festivalul Integrarii.



Pe parcursul celor doua zile, peste 1500 de copii tipici si copii cu nevoi speciale ii vor purta pe cei prezenti intr-o lume a poeziei, dansului, cantului si al intrecerilor sportive, intr-un maraton artistic desavarsit, pus la cale de inimosii organizatori – Asociatia CONIL si Asociatia 3M, in parteneriat cu PROEDUS si Primaria Municipiului Bucuresti.

Momente emotionante, pline de farmec si sensibilitate ne vor fi oferite de invitatii nostri speciali de la scolile pentru copii hipoacuzici, deficienti psihomotorii sau cu deficiente de vedere, demonstrand astfel ca dincolo de orice dizabilitate exista o abilitate ce trebuie promovata.

Sunt invitati sa participe la acest important eveniment cultural, copii cu varste cuprinse intre 3-18 ani din gradinitele si scolile publice si private din Bucuresti si din tara.

Asociatia CONIL isi doresc sa sprijine integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale precum si promovarea adevaratelor talente.

Pe parcursul celor doua zile de festival intrarea publicului in sala este libera.

Parteneri media: Agerpres , Prima TV, Radio Itsy Bitsy , Gold FM, Radio 3 net, MagnaNews si site-urile www.gradinitebucuresti.ro www.kidspots.ro www.suntparinte.ro www.calendarulcopiilor.ro www.festivaluri-romanesti.ro www.wahm.ro www.autenticpromotion.ro www.jurnaldebucuresti.com www.clubulcopiilor.eu

Sponsori: Selgros Cash&Carry, Brenntag, Aqua Carpatica, Chipita Romania, Vel Pitar, Tymbark Romania, Adevarul Holding, GlaxoSmithKlein , Delicatese Florescu, Kovacs Dulciuri, Editura Integral, Happy Cinema, Editura Corint, Omfal Educational, Clinica Medicala Radiologul, IVY Bags, CD Press, Himalaya, Biofarm, Rontaila, Sonimpex Topoloveni

Va asteptam cu mic cu mare la cea de-a XIV –a editie a CONIL Fest!