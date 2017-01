Incepand din acest an, Campionatul National de Drift al Romaniei va fi organizat in comun cu cel al Ungariei, conform unui acord semnat de curand, informeaza libertatea.ro, la al doilea an de cand driftul romanesc a fost declarat oficial proba sportiva.



Doua dintre cele cinci runde programate in 2017 vor fi comune, urmand ca sezonul sa fie deschis cu o runda pe circuitul de la Mariapocs, iar batalia finala sa se dea la Bucuresti in luna octombrie in cadrul unui eveniment grandios.

„Anul trecut a fost unul extraordinar, impactul a fost foarte mare doar daca ne gandim ca la cele 5 etape au asistat nu mai putin de 80.000 de spectatori. Cu siguranta, anul acesta ne dorim sa depasim acest prag si sa venim cu lucruri noi, asa cum este acest acord. Practic, rundele de la Mariapocs si Bucuresti vor conta atat pentru campionatul nostru, cat si pentru cel ungar. Este un plus mare fiindca ridica valoarea ambelor competitii, iar battle-urile vor fi foarte interesante”, a declarat Denis Manea, presedintele Comisiei de Drift din cadrul Federatiei Romane de Automobilism.

Pe langa etapele de la circuitul Mariapocs (13-14 mai) si Bucuresti (23-24 septembrie), programata la Casa Poporului Campionatul National de Drift va mai programa alte trei competitii pe pista veche a aeroportului din Iasi (3-4 iunie), la Maritimo Mall din Constanta (15-16 iulie) si pe masivul Rarau (5-6 august). Romanian Drift Community, clubul organizator al campionatului, anunta ca anul acesta prezenta internationala va fi mult mai numeroasa decat in 2016, atunci cand au participat piloti din 6 tari.

„Cu siguranta, pe langa unguri, vom avea din nou multi piloti din Bulgaria. De altfel, anul trecut, primele doua locuri au fost ocupate de bulgari. De asemenea, au confirmat deja prezenta piloti din Cehia, Turcia, Polonia si Ucraina”, a mai afirmat oficialul.

80.000 de spectatori au fost prezenti anul trecut la etapele din Campionatul National de Drift