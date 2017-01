AUDIO – EXCLUSIV / Ana Maria Pasat si Marius Zamfir au fost prezenti in studioul Sport Total FM in calitate de organizatori ai turneului Kinder Cup

Ana Maria Pasat, organizator Kinder Cup, si Marius Zamfir, reprezentantul clubului Dinamo Noua Generatie, au vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, in cadrul emisiunii Blockstart matinal.

Turneul de fotbal Kinder Cup dedicat copiilor nascuti in anii 2007, 2008, 2009, se va disputa in perioada 27-29 ianuarie.

„Scopul acestui turneu este de a educa antrenorii, parintii, copiii, prin comportamentul lor in timpul desfasurarii meciurilor.” , a spus Marius Zamfir.

Cei doi invitati au dezvaluit schimbarile facute in cadrul acestui turneu si imbunatatirile aduse. Totodata, au vorbit despre problemele cu care se confrunta, dar si despre solutiile pe care acestia le pun in practica.

