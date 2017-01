Trei arbitri activi si unul retras, toti romani, de loc din Dambavita, s-au dat drept sloveni, turci sau bulgari si au luat decizii incredibile in meciuri amicale disputate de echipe romanesti in Cipru si Turcia, informeaza gsp.ro!



Federbet, agentia mondiala de monitorizare a pariurilor, reclama modificari nefiresti ale cotelor la partide in care au evoluat Astra, CFR, Pandurii si Botosani.

Doua dintre partide sunt ale campioanei Astra, echipa antrenata de Marius Sumudica, antrenor suspendat din cauza ca a jucat la pariuri. Meciurile s-au jucat in Cipru.

La primul, nu a existat nici o problema de arbitraj. Jucat pe 22 ianuarie, in Cipru, meciul dintre Astra si echipa rusa Ural Ekaterinburg a fost castigat de romani cu 4-2, dupa ce la pauza a fost 1-1.

In schimb, confruntarea de ieri, dintre Astra si Pogon, scor 1-3, a fost una nemaintalnita. Sesizand ca arbitrii doresc sa se marcheze cat mai multe goluri, motiv pentru care au inventat doua penalty-uri de cascadorii rasului, cele doua echipe nu au vrut sa ia parte la acest blat! Astfel, Sapunaru a pasat catre portar de la punctul cu var, centralul decizand ca penalty-ul sa se repete. Niculae a tras apoi mult in out, transmitand un mesaj clar: fotbalistii vor ca partida sa se dispute doar pe teren. Ulterior, scenariul s-a repetat, dar la poarta Astrei, fotbalistii de la Pogon ratand si ei, dupa o „reteta” similara!

Potrivit Gazetei, partida e suspecta ca ar fi fost aranjata la pariuri, fara ca vreunul dintre cluburi sa fie implicat, evident. Mai mult, potrivit sursei citate, centralul care ar fi dictat penalty-urile controversate ar fi roman (oficial, se stia ca e bulgar): Cristian Catana. Acesta activeaza la Liga 3, fiind in acelasi timp secretarul Asociatiei Judetene de Fotbal Dambovita.

Contactat, arbitrul a declarat pentru jurnalistii sursei citate ca se afla in ţara, pentru ca apoi sa invoce un motiv pentru care nu mai poate vorbi. Seful sau, presedintele AJF Dambovita, Emil Tudor, a declarat, insa, ca arbitrul e in concediu si ca „e plecat din tara, la Londra, de doua saptamani„.

Centralul Dan Petre si asistenţii Laurenţiu Nicolae si Cristian Grigorascu ar fi arbitrat un alt meci al unei echipe din club din Liga 1, anunta Gazeta: CFR – Ufa 2-0, pe 17 ianuarie.

Si aceasta partida este suspectata de Federbet, agentia mondiala de monitorizare a pariurilor, ca fiind una in care s-au modificat cotele in mod nefiresc. Contactat, Iuliu Muresan, presedintele ardelenilor, a dezvaluit ca el stia ca brigada de arbitri e dintr-o tara baltica, Lituania, pentru ca apoi sa se corecteze.

„Cred ca arbitrii erau din Lituania. Ba nu, erau bulgari. Nu au completat nimic pe lista. Nu i-am auzit vorbind„, a declarat Iuliu Muresan.

Centralul acestui meci a prelungit nejustificat prima repriza cu 7 minute si a dictat un penalty inexplicabil pentru CFR in minutul 45+3. Potrivit sursei citate, numele lui ar fi Dan Petre, existand date care indica faptul ca cei doi asistenti ar fi alti doi romani: Laurentiu Nicolae si Cristian Grigorascu. Si de aceasta data arbitrii ar fi actionat independent de cele doua cluburi, care nu par implicate intr-un eventual aranjament.

Confom regulamentului Comisiei Centrale a Arbitrilor, un arbitru poate pleca in strainatate pentru un meci amical doar cu acordul CCA. Cei trei arbitri activi si fostul arbitru nu aveau acordul nimanui. ”Stim despre subiect si facem propria cercetare. In momentul in care lucrurile se confirma, vom discuta situatia in Comisia Centrala si vom lua decizia care se impune”, a comentat Alexandru Deaconu, vicepresedintele CCA, pentru Gazeta Sporturilor.

sursa foto: gsp.ro