Alin Tosca a vorbit despre perioada petrecuta la Steaua, marturisind faptul ca in perioada lui Mirel Radoi ca antrenor, fotbalistul si-a imbunatatit calitatile. Acesta s-a declarat fericit pentru realizarea acestui transfer si, spune el, le ramane recunoscator antrenorilor cu care a colaborat.

„Discutiile au inceput in urma cu o luna. Am vorbit cu agentul meu, Lucian Marinescu, si mi-a spus ca sunt interesati de mine, dar cam atat. In rest, nu stiam nimic, mi-am vazut de treaba mea. Am tot tinut legatura, a devenit totul oficial, oferta a fost trimisa la club acum cateva zile. S-a rezolvat foarte repede, sunt foarte fericit si consider ca a fost momentul potrivit pentru mine sa plec si sper sa fac o impresie frumoasa aici.

Odata cu venirea lui Mirel Radoi, am avut o crestere foarte mare. El si cu Nicolae Dica m-au ajutat foarte mult, dar eu tin sa le multumesc tuturor antrenorilor pe care i-am avut la Steaua. Ii respect foarte mult, sunt antrenori exceptionali. Faptul ca am primit banderola de capitan a fost un sentiment deosebit pentru mine si am fost foarte emotionat”, a declarat Alin Tosca, conform Dolce Sport.