Alin Tosca, proaspat transferat la Real Betis, a acordat un ultim interviu pentru site-ul oficial al echipei de fotbal Steaua, in care a vorbit despre perioada petrecuta la vicecampioana Romaniei, precum si despre ceea ce spera sa ii rezerve viitorul.



Alin, a venit momentul despartirii de Steaua. Ce sentimente te incearca?

Am emotii foarte mari vizavi de faptul ca am ajuns in Primera Division, dar in acelasi timp un sentiment de tristete ca ma despart de colegi si de acest club extraordinar, la care am crescut.

Ai castigat 4 trofee alaturi de Steaua. Care iti este cel mai drag?

Titlul, dar mai ales faptul ca, din primul meu sezon la Steaua, am cucerit 3 trofee alaturi de colegi. De asemenea, sunt fericit ca am jucat in grupele UEFA Europa League si, datorita evolutiilor bune de la Steaua, am ajuns la echipa nationala. Dar cel mai drag imi este faptul ca, fiind un jucator crescut de acest club, am reusit sa ajung, chiar daca din a doua incercare, sa joc pentru Steaua, sa castig trofee aici si, mai ales, am avut onoarea de a purta si banderola de capitan. A fost visul copilariei mele sa joc pentru Steaua si iata ca s-a implinit!

Ce asteptari ai de la viitor, acum ca ai ajuns la Betis Sevilla?

Merg increzator in Spania si cu dorinta de a a arata ca merit sa joc. Primera Division este un campionat foarte puternic, cu echipe foarte bine cotate in Europa si jucatori de top. Imi doresc sa fac impresie frumoasa. Betis este un club de traditie in Spania, cu foarte multi suporteri si sunt sigur ca pretentiile sunt foarte mari.

Ai putea debuta chiar impotriva Barcelonei. Cum vezi acel meci?

Barcelona este o echipa cu fotbalisti mari, pe care cei mai multi dintre noi ii vedem, in mod normal, doar la televizor. Va fi o bucurie pentru mine daca voi avea sansa sa joc din prima si sper sa o fac bine, daca antrenorul va alege sa ma introduca in acel meci.

Ce mesaj ai pentru fostii tai colegi si pentru suporterii Stelei?

Vreau sa le multumesc foarte mult colegilor mei, antrenorilor si celor din conducerea clubului. Cu ajutorul lor, am castigat trofee, experienta in cupele europene si convocari la echipa nationala. Acest club m-a ajutat sa progresez foarte mult si sunt fericit ca am imbracat tricoul ros-albastru. Sper sa castige titlul si sa ajunga in UEFA Champions League, iar suporterii sa fie alaturi de ei si sa demonstreze ca Steaua este cea mai iubita echipa din Romania!

sursa: www.steauafc.com