S-a dat unda verde pentru constructia bazinului Giulesti

Bazinul de polo din Giulesti este pe cale de a fi construit, dat fiind faptul ca Primaria Sectorului 6 a acordat autorizatia in ceea ce priveste lucrarile.

Constructia in valoare de 4 247 468 lei va intra in patrimoniul Clubului Sportiv Rapid Bucuresti, dupa ce aceasta va fi executata din banii Companiei Nationale de Investitii.

„Conform autorizatiei nr 23 din 25 ianuarie 2017, emisa de catre Primaria Sectorului 6 Bucuresti, constructia bazinului de polo din Giulesti poate sa inceapa.

Singurul aviz care se mai asteapta este cel din partea Companiei Nationale de Investitii, ordinul de incepere al lucrarilor specifice urmand sa fie lansat in functie de conditiile meteorologice.

Va reamintim ca bazinul Giulesti este locul in care poloistii nostri au scris istorie, castigand de mai multe ori titlul national si Cupa Romaniei. Intreaga lucrare, in valoare de 4 247 468 lei, este finantata de catre Compania Nationala de Investitii, iar bazinul, la finalizarea lucrarilor, va intra in patrimoniul CS Rapid Bucuresti. Noul bazin se va ridica exact pe locul unde este situata actuala ruina. Precizam ca refacerea bazinului reprezinta un proiect separat fata de reconstructia Stadionului, care va fi suportata tot de catre Compania Nationala de Investitii.

Consideram ca refacerea acestui edificiu de valoare si traditie, pentru polo-ul romanesc, reprezinta un mare castig, sportiv si de imagine, pentru CS Rapid Bucuresti.”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a Clubului Sportiv Rapid Bucuresti,