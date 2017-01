Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a lamurit situatia in ceea ce priveste schimbarea denumirii echipei lui Gigi Becali. Acesta sustine faptul ca regulamentele Federatiei permit aceasta schimbare si a confirmat primirea documentelor prin care CSA Steaua solicita punerea in practica a deciziei de schimbare a denumirii FC Steaua.

„Interpretarea mea este ca va trebui sa punem in aplicare o decizie de instanta. Iar regulamentele federatiei se supun deciziilor de instanta.

Departamentul nostru juridic a clarificat deja pozitia oficiala a Federatiei Romane de Fotbal. Schimbarea de denumire este permisa de regulamentele Federatiei Romane de Fotbal, prin urmare nu am alte elemente noi. E decizia exclusiva a clubului sa-si schimbe numele.

Regulamentul prevede ca aceasta schimbare de denumire sa se faca in pauza competitionala. In acelasi timp Federatia Romana de Fotbal are un termen limita, ca pana pe data de 4 iunie sa informeze UEFA despre denumirile echipelor participante in cupele europene”, a declarat Razvan Burleanu, conform Dolce Sport.