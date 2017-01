Oradenii pierd la Venezia, dar vor evolua in optimile FIBA Europe Cup!

CSM CSU Oradea a fost invinsa in ultimul meci din grupa B a Basketball Champions League, 78-89 (38-52), pe terenul echipei Umana Reyer Venezia. Rezultat in urma caruia formatia antrenata de Cristi Achim a ocupat locul 6 si va continua in optimile FIBA Europe Cup.



Campioana Romaniei n-a facut fata unei partide cu mare miza pe care, daca ar fi castigat-o, ar fi obtinut calificarea in faza urmatoare a Basketball Champions League.

Italienii au controlat jocul, impunandu-se la o diferenta de 11 puncte, 89-78, dupa ce la pauza au condus cu 52-38. Denison, 19 si Mirkovic, 18 au fost principalii marcatori, de la gazde remarcandu-se Haynes, cu 17 reusite. Campionii Romaniei vor evolua in optimile FIBA Europe League.

Pe primul loc in grupa s-a clasat Le Mans Sarthe, 23 puncte, care a pierdut surprinzator in propria arena, 81-85 cu Avtodor Saratov, permitand adversarilor sa se califice, la randul lor, de pe locul 4. Merg, de asemenea, mai departe, Umana Venezia, 23, locul secund si Pinar Karsiyaka, pozitia a treia, dupa 83-73 in deplasare cu Kataja Basket. Maccabi Rand Media a fost a cincea si asteapta rezultatele din celelalte grupe pentru a vedea daca se va califica.