Nelut Rosu va fi inlocuitorul lui Razvan Marin la Viitorul! Hagi l-a adus cu mai putin de 5% din banii incasati de la Standard

FC Viitorul, liderul Ligii I, la finalul anului 2016, i-a gasit inlocuitor lui Razvan Marin, mijlocas transferat la Standard Liege in schimbul sumei de 2.4 milioane euro, informeaza gsp.ro.



Hagi s-a inteles cu Concordia Chiajna pentru un transferul lui Nelut Rosu, fotbalist care a intrat in ultimele sase luni de contract, la 1 ianuarie. transferul va fi perfectat in schimbul sumei de circa 75.000 euro.

„Am inteles ca il vom pierde pe Nelut (n.r Rosu) inca din aceasta iarna. Era un jucator important. Initial, trebuia sa plece in vara, dar am inteles ca pleaca de acum„, a spus si Dan Alexa, antrenorul Chiajnei, citat de gsp.ro.

Hagi l-a mai luat in aceasta iarna si pe atacantul Vladut Morar, care a jucat in prima parte a sezonului la ASA Targu Mures.