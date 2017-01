Mihai Balasa, al treilea jucator nou adus in curtea Stelei in aceasta iarna! Il va inlocui pe Tosca

FC Steaua Bucuresti a perfectat transferul fundasului Mihai Balasa, de la AS Roma, a anuntat, marti seara, vicecampioana Romaniei la fotbal pe site-ul sau oficial.



Fundasul in varsta de 22 de ani a semnat un contract valabil pe cinci ani, va purta tricoul cu numarul 14 si se va alatura in scurt timp lotului condus de Laurentiu Reghecamp.

„Sunt foarte fericit ca, desi am asteptat ceva, transferul meu la Steaua a fost rezolvat. Mi-am dorit foarte mult sa ajung aici si sper sa nu dezamagesc. Vreau sa joc cat mai bine, sa imi ajut echipa si sa ne indeplinim obiectivul de a castiga titlul si de a ne califica in Champions League„, a declarat Mihai Balasa pentru steauafc.com.

Mihai Alexandru Balasa, nascut pe 14 ianuarie 1995, a inceput fotbalul la Academia Gheorghe Hagi. In 2012 a debutat pentru FC Viitorul, pentru care a evoluat pana in iulie 2013 in 23 de partide si a inscris o data. A fost transferat, in vara lui 2013, de catre AS Roma, club pentru care a activat la echipa de tineret (26 de meciuri si 3 goluri) si care l-a imprumutat, in 2014, la FC Crotone, club pentru care a adunat 55 de partide si doua goluri, reusind promovarea in Serie A in 2016. In vara trecuta a fost imprumutat la Trapani Calcio, pentru care a jucat in 10 partide oficiale, mentioneaza sursa amintita. A reprezentat Romania la toate categoriile de varsta ale echipelor nationale, cu exceptia selectionatei de seniori.

Steaua i-a mai transferat iarna aceasta pe Denis Alibec (Astra) si Harlem Gnohere (Dinamo).