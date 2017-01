Florin Mergea a anuntat in urma cu cateva zile pe contul personal de Facebook, ca nu va face deplasarea la Minsk pentru intalnirea Romaniei cu Belarus, din cauza unei accidentari mai vechi suferite la Jocurile Olimpice de la Rio. Acesta a revenit cu explicatii, spunand ca menajarea umarului a fost singura solutie.

„Nu a fost atat de greu, pentru ca nu am avut de ales. A fost o singura optiune, aceea de a-mi menaja umarul, pentru ca in incercarea de a reveni dupa accidentarea de la Rio, am avut o intindere la abdomen, o intindere la coapsa stanga si la glezna stanga. Adica am avut foarte multe accidentari in lant si este foarte important sa fiu cat mai sanatos, pentru ca nu mai sunt in postura sa pierd 2-3.000 de puncte cum am facut anul trecut, pentru ca acum risc sa ies din primii 50”, a declarat Mergea, conform Dolce Sport.