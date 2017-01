CSM Bucuresti s-a infiintat in 2007 si, in cei peste 9 ani de activitate, a reusit sa devina cel mai valoros club sportiv din Romania, acesta fiind sustinut de catre Primaria Capitalei. In 2016, CSM Bucuresti a reusit sa readuca in tara trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa 52 de ani, si sa recastige un titlu olimpic pentru scrima romaneasca, prin echipa feminina de spada, dupa o pauza de 16 ani. Per total, in 2016, CSM Bucuresti a adunat 6 trofee, trei medalii de argint si 16 premii individuale si nicio alta grupare sportiva din Romania nu s-a putut apropia de un astfel de bilant.



„Legat de finantarea centrului de copii si juniori a CSM-ului, pot sa va spun ca fara exemple copiii nostri nu vor veni niciodata catre sport. Centrul de copii si juniori este cel mai important motor al clubului, dar nu va putea functiona fara exemple din partea sportivilor importanti, care sa performeze cu adevarat. Strategia noastra este ca in urmatorii 3-4 ani sa facem din acest club cel mai important club din tara, peste Dinamo si Steaua, pentru ca putem face acest pas. Incercam sa aducem orice fel de suflare bucuresteana la meciurile noastre, tanara, juvenila, dar ei nu pot sa se ataseze daca nu-si doresc sa calce pe urmele celor din urma. 1% din populatia Capitalei, adica spre 18.000 de legitimati, este targetul pe care vrem sa-l atingem in viitor. Si o vom face!

Vrem sa dezvoltam o baza sanatoasa, un teren, o sala, unde sa ne antrenam, pentru ca nu avem o baza sportiva proprie, iar asta nu va mai putea ramane asa. Un club puternic trebuie sa aiba o casa, o inima!

Sala Polivalenta este o necesitate, dar nu numai pentru sportul romanesc. Ma doare enorm sa vad ca sunt nevoit sa ma deplasez in Cluj, eu fiind bucurestean, sa vad anumite evenimente sportive si cultuale si de entertainment. Cu siguranta doamna primar general va rezolva si aceasta problema, pentru ca este un punct care arde in acest moment.”, a spus Alin Petrache, in cadrul emisiunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.

Din octombrie 2016, Alin Petrache ocupa functia de director general interimar al CSM Bucuresti, post ocupat de Constantin Caliman, pana in ianuarie 2016, data cand acestuia din urma i-a expirat detasarea sa de la Ministerul Educatiei. Din ianurie si pana in octombrie, sefia clubului a fost asigurata de Bogdan Vasiliu, presedintele sectiei de handbal.

10,5 milioane de euro a fost bugetul alocat de primarie pentru CSM, in 2016, iar acesta va fi marit in 2017 cu aproximativ 80%, conform declatiei facute de Gabriela Firea, primarul general, la finalul anului.