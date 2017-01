Beatrice Romanescu managerul Federatiei Romane de Tenis de Masa va fi invitata emisunii „Trafic sport”, marti, de la ora 17:00, moderata de Horatiu Sima si Ionel Lutan.



In aceasta saptamana, echipele masculine si feminine ale Romaniei s-au calificat la Campionatele Europene de tenis de masa, care se vor desfasura in luna septembrie, in Luxemburg.