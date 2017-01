Fostul capitan al nationalei de rugby a Romaniei si fost presedinte al federatiei de specialitate, in perioada 2009-2014, Alin Petrache va reveni in functia de sef al rugby-ului romanesc, fiind singurul candidat la alegerile din 8 februarie. In prezent, Petrache este director general interimar al clubului CSM Bucuresti, numit in aceasta functie dupa ce si-a dat demisia de la conducerea COSR, post pe care l-a ocupat in perioada 2014-2016.



„Voi continua pe ambele planuri, nu exista niciun fel de opreliste. La rugby nu este un post remunerat si nu exista niciun fel de incompatibilitate.

FRR este pusa pe o linie de plutire foarte buna, o tenta ascendenta, dar asta nu inseamna ca Romania va putea rivaliza cu cele mai puternice 10 forte ale lumii, pentru ca e vorba de bugete exorbitante si o pregatire acerba. Hari Dumitras va ramane alaturi de noi in functia de vicepresedinte.

Sportul asta, rugby-ul, m-a invatat foarte multe pana acum, astfel ca gestul pe care l-am facut la COSR, dupa cei doi ani, a fost unul de normalitate. In general, presedintii trebuie sa-si asume atunci cand nu sunt rezultate. Dar, din pacate, cred ca aceasta normalitate nu a venit in sportul romanesc! Cu siguranta ca sportul trebuie sa devina o prioritate pentru natia romaneasca si trebuie sa fim mai profunzi in ceea ce inseamna urmatoarele cicluri olimpice.”, a declarat Alin Petrache, in cadrul emisunii „Executii in direct”, la Sport Total FM.