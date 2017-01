Cazul dezaflierii Craiovei a fost judecat astazi de Curtea de Apel Bucuresti

UPDATE / In cele din urma, s-a decis ca urmatorul termen de judecata sa aiba loc la 8 februarie, atunci cand vor fi audiati Borcea si Stangaciu, iar pe 8 martie se vor analiza interceptarile din dosar

Curtea de Apel Bucuresti a judecat, miercuri, cazul dezafilierii Universitaţii Craiova. La tribunal au fost prezenti fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, Adrian Mititelu, patronul Universitatii Craiova, dar si Gigi Becali, cel care a fost audiat ca martor in acest caz.



Printre cei chemati la tribunal se numara si fostul actionar al lui Dinamo, Cristi Borcea, dar acesta nu s-a prezentat invocand starea precara de sanatate in care se afla, la fel cum s-a intamplat si la precedenta infatisare. La fel s-a intamplat si cu Dumitru Stangaciu, cel care se ocupa de departamentul juridic de la FRF si care apare si in inregistrarea postata pe internet in urma cu doua zile de Adrian Mititelu. Astazi a mai fost audiat si Viorel Duru, de la FRF.

In prima instanta, Tribunualul Bucuresti dictase condamnari la 3 ani cu suspendare pentru Mircea Sandu si Dumitru Dragomir si decidea ca Adrian Mititelu ar trebui sa primeasca despagubiri in valoare de aproximativ 220 de milioane de euro din partea LPF si FRF. Aceasta decizie a fost contestata atat de DNA cat si de fostii oficiali de la FRF si LPF. Procurorii au cerut 14 ani de inchisoare pentru Sandu si Dragomir.