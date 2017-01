Razvan Marin a vorbit despre campionatul in care s-a transferat si este de parere ca este mai bun decat cel romanesc si nu regreta sub nicio forma alegerea facuta. Acesta a semnat un contract pentru patru sezoane si jumatate, dar spera sa ajunga mai repede la un nivel mai inalt.

„E un campionat mai bun ca al nostru, cu o alta viteza de joc, dar sper sa ma adaptez cat mai repede, sa ma acomodez cu colegii, cu tot ce e aici si sper sa reusesc. Eu cred ca este cea mai buna alegere fara niciun fel de discutie”, a declarat Razvan Marin.

Mijlocasul roman doreste sa ajunga mai sus decat este acum si deja s-a gandit in ce campionat i-ar placea sa evolueze.

„Sincer, va dati seama, as vrea sa stau un an si jumatate, doi pe aici, apoi sa plec mai departe, sa fac pasul catre un club mai mare. Poate in Spania, ca in Spania se joaca mult mai tehnic, sa spun asa, mult mai deschis, dar imi place foarte mult Anglia ca si campionat”, a declarat Razvan Marin, conform Digi Sport.