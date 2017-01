Ancheta in cazul lui Giani Kirita, cercetat pentru trafic de droguri, continua, chiar daca fostul capitan al echipei de fotbal Dinamo este in libertate. Kirita a acceptat sa colaboreze cu investigatorii de la „Crimă Organizata” si, conform cancan.ro, o decizie care i-ar usura soarta.



Mai exact, fostul fotbalist s-a pus voluntar in slujba ofiterilor sub numele „Ion Popescu” si a ajutat la testarea unui presupus traficant, legitimat tot la Dinamo, insa nu la sectia de fotbal, care a si primit mandat de arestare. Sportivul, dat in vileag de Kirita si incatusat de organele abilitate, este un sportiv de performanta, cu 6 recorduri nationale, inregistrate de-a lungul timpului.

”Ion Popescu” a lucrat ”ca la carte”: a acceptat sa poarte asupra lui tehnica speciala de interceptare/inregistrare şi, pe parcursul unor intalniri, a colectat dovezi mai mult decat graitoare pentru ancheta. Sub supravegherea procurorilor, colaboratorul ”Ion Popescu” a luat parte la o operatiune care privea plasarea unei cantitati de droguri. Şi, atentie, nu erau droguri oarecare, ci substante din categoria ”Drogul violului”, un drog extrem de periculos caruia ii cad victime