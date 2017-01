Eduard-Carol Novak candideaza pentru un nou mandat de presedinte al FR Ciclism!

Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Ciclism a decis convocarea Adunarii Generale pentru Alegeri pe data de 10 februarie 2017, la Grand Hotel Balvanyos, din Baile Balvanyos, judetul Covasna, cu incepere de la ora 14,00, se arata intr-un comunicat remis Sport Total FM.



Candidaturile pentru posturile de presedinte, vicepresedinte si membru in Consiliul de administratie se pot depune pana pe data de 27 ianuarie, ora 16,00.

Actualul presedinte, Eduard Novak, ales in 2013, Singurul campion paralimpic din istoria sportului romanesc si cvintuplu campion mondial, si-a anuntat deja candidatura pentru un nou mandat de 4 ani.

Managerul Tusnad Cycling Team (singura echipa continentala din Romania), Eduard Novak a fost ales la conducerea Federatiei in 2013. Cu Novak la conducere, FRC este in primul esalon valoric la Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, printre Federatiile cu numar maxim de voturi.

Eduard Novak-presedinte FR Ciclis: „Sincer, nu am reusit sa imi exercit functia asa cum mi-am dorit din cauza multitudinii de procese juridice si a problemelor financiare. Acum cred ca este momentul sa arat cat de mult pot schimba fata ciclismului romanesc.”

Actuala conducere e Federatiei a reusit sa rezolve problemele. FRC acumulase intre 2010 si 2015 o datorie de 450.000 RON la bugetul statului. in urma solutionarii situatiei juridice in instanta, FRC a obtinut esalonarea datoriilor.

Federatia Romana de Ciclism va relua finantarea de la MTS in acest an. Pe langa banii de la buget, Eduard Novak promite ca va atrage in 2017 finantari din sponsorizari in valoare de 50.000 euro.

Eduard Novak-presedinte FR Ciclism: „Am mostenit o datorie de 80.000 de euro catre ANAF. De anul acesta vom putea obtine finantare si, totodata, sa aplicam la finantare de la COSR pentru sportivii olimpici. Aceste lucruri vor marca pregarirea sportivilor din lotul national. Vom aplica pentru toate proiectele care vor atrage fonduri atat de la MTS cat si de la COSR. Speram ca in anii urmatori vom avea un buget de aproape 300 de mii de euro.”

Odata cu iesirea din blocajul financiar, echipa lui Eduard Novak va pune la punct un plan in perioada 2017-2020 pentru o calificare numeroasa la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Eduard Novak-presedinte FR Ciclism: „Noi am avut in 2016 un sportiv la calificat la Jocurile Olimpice fara niciun sprijin financiar. Acum, cu sustinere financiara, putem spera sa calificam doi sportivi in competitia pe sosea, un participant la mountain bike si 3 baieti si o fata la paracliclism.”

FRC a ajuns sa organizeze anul trecut 10 competitii pe sosea si mountain bike incluse in calendarul Uniunii Cicliste Internationale. Printre prioritatile lui Eduard Novak se numara dezvoltarea ciclismului juvenil si reluarea organizarii Turului Romaniei, suspendat in 2014.

Eduard Novak-presedinte FR Ciclism: „Vreau sa crestem competitiile nationale de ciclism pe sosea si la mountain bike. Am reusit sa organizam si primele competitii la copii. Anul acesta am dat primele 70 de licente. Acest lucru trebuie sa continue, pentru ca nu pot sa imi imaginez un sport care se incepe la 14 ani. Ciclismul se incepe la 5-6 ani. Noi dorim sa avem competitii cu peste 300 de copii la start.”

Eduard Novak a reusit la finalul anului trecut sa devina primul roman care ocupa o functie intr-un for european. Novak a fost ales pe 17 decembrie 2016, la Istanbul, in functia de vicepresedinte al Uniunii Cicliste Balcanice

Eduard Novak-presedinte FR Ciclism: „Federatia Romana nu a mai avut niciodata un reprezentant in board-ul Uniunii Balcanice de Ciclism. Pentru mine este o onoare si o recunoastere a ciclismului din aceasta regiune. Sper sa ajut la dezvoltarea acestui sport in Balcani, iar acest lucru sa se vada in rezultate.”

Echipa propusa de Eduard Novak promite o functionare normala a Federatiei Romane de Ciclism, fara scandaluri, degrevarea problemelor financiare, transparenta si alinierea ciclismului romanesc la normele europene.

Eduard Novak-presedinte FR Ciclism: „Vreau sa am langa mine o echipa activa, devotata. Pe Ovidiu Simen l-as numi vicepresedinte, pentru ca are o experienta bogata in acest sport. El va superviza competitiile de ciclism pe sosea. Alt vicepresedinte ar fi Catalin Spranceana, care si-a dovedit in ultimii ani calitatile de manager. El se va ocupa de mountain bike. Tudor Geangala va avea calitatea de membru in noua echipa. Este un tanar ambitios, care anul acesta a organizat Cupa Romaniei la downhill, iar sportivii au concurat oficial, cu licente. Un alt membru va fi Marian Frunzeanu, un sportiv de performanta, care isi va aduce aportul pentru dezvoltarea ciclismului juvenil. Ion Stoica este un veteran al ciclismului romanesc. Dansul va reinvia istoria ciclismului romanesc.”

Catalin Spranceana- manager DinamoBikeXpert&candidat functia vicepresedinte: „Il sustin pe Eduard Novak pentru ca a inceput reforma in ciclism si are parte de recunoastere internationala.”

Marian Frunzeanu – multiplu campion national&candidat loc in Consiliul de Administratie: „Am toata increderea ca Eduard Novak va face in ciclismul romanesc ceea ce nu s-a reusit pana acum.”

Razvan Juganaru- multiplu campion national&propus ca antrenor federal: „Eduard Novak are un program foarte bine pus la punct si cred ca federatia va realiza lucruri importante.”

Tudor Geangala – manager Kronstadt Cycling&candidat loc in Consiliul de Administratie: „Il sustin pe Eduard Novak pentru ca a aratat o deschidere fara precedent la initiativele oamenilor din fenomenul ciclist.„