Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s-a calificat la Campionatele Europene din Luxemburg

Fetele noastre s-au calificat la turneul final din acest an, dupa ce au invins echipa Olandei, marti, cu scorul de 3-2, in ultimul meci al grupei B a preliminarilor, in incinta TVR.



Romania a castigat cu 3-2, la seturi, astfel:

Samara – van Duin 3-1 (11-8, 8-11, 11-3, 11-7)

Dodean – Eerland 2-3 (10-12, 6-11, 12-10, 13-11, 8-11)

Szocs – Jie Li 3-2 (11-8, 8-11, 11-9, 7-11, 11-5)

Samara – Eerland 3-1 (9-11, 11-7, 8-11, 8-11)

Dodean – van Duin 3-0 (11-4, 11-8, 11-2)

Romania a ocupat primul loc in grupa, cu 8 puncte (maximum), urmata de Olanda, 4 puncte, Grecia, 3 puncte.