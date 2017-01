Constantin Budescu a dezvaluit motivul pentru care a refuzat sa semneze cu Steaua, desi si-a dat acordul verbal in fata lui Gigi Becali in urma cu doua zile.



„Am primit contractele de la Steaua, ei mi-au dat un termen sa raspund, dar eu am fost la antrenament si nu am raspuns. Probabil s-au suparat si probabil a picat aceasta oferta. Nu-mi place sa mi se puna sula-n coaste! Eu am cerut o zi de gandire sa ma consult cu familia, iar ei mi-au zis ca daca nu le raspund in doua ore pica oferta. Mie nu-mi place sa fiu grabit…„, a spus Budescu la Dolce Sport.

„Cel mai bine ma simt aici, la Astra. O sa fie o perioada mai scurta de contract pentru ca-mi doresc sa mai prind un transfer afara, sa pot sa joc intr-un campionat puternic. O sa raman la Astra o scurta perioada de timp si apoi o sa plec„, a mai spus „Budi”.