UPDATE / Balasa a vorbit in premiera dupa ce a devenit jucatorul Stelei.

„Sunt fericit daca domnul Becali a spus ca s-a inteles cu cei de la AS Roma. Cu mine n-a avut mult de lucru, pentru ca eram convins sa vin la Steaua. Singurul lucru care trebuia sa se rezolve era intre cele doua cluburi.

Mi-am dorit sa joc aici si astept sa plec in cantonament. Anamaria Prodan a fost mereu alaturi de domnul Becali in această perioada de transferuri si sunt bucuros ca am ajuns la Steaua, echipa la care mi-am dorit sa joc„, a spus Balasa pentru GSP.RO.

Gigi Becali a anunţat, marti seara, că cei doi fundasi vizati de Steaua in aceasta iarna au semnat contractele si se vor deplasa in cantonamentul din Antalya condus de Laurentiu Reghecampf. Este vorba despre Mihai Balasa si Francois Affolter.



„Da, este adevarat. Balasa a semnat si cred ca deja a semnat si elvetianul. Vor merge in cantonament„, a spus Becali, conform gsp.ro.

Mihai Balasa (22 de ani) este un fundas nascut in Targoviste, legitimat la AS Roma, care poate avolua atat in centru, cat si in banda dreapta. Finantatorul ros-albastrilor a fost de acord cu toate cerintele italienilor, si va plati 500.000 de euro, plus un procent de 15% dintr-un viitor transfer.

In prima parte a sezonului, Mihai Balasa a fost imprumutat de AS Roma in Serie B, la Trapani. Romanul a jucat in 8 meciuri pentru sicilieni, doar doua dintre acestea ca titular. in precedentele doua stagiuni, Balasa a jucat la Crotone, formatie la care a bifat 53 de prezente in Serie B si a marcat 2 goluri. Balasa a fost cumparat de Roma in 2013, de la Viitorul.

Francois Affolter, titular in 11 partide in acest sezon, la FC Luzern (locul 4 in Elvetia). In varsta de 25 de ani, Affolter este un produs al lui Young Boys, el urmand sa vina liber de contract la Steaua, in aceste zile discutand cu oficialii lui Luzern termenii rezilierii.