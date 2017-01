Horia Paun, presedintele Federatiei Romane de Baschet, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutia echipei oradene in Champions League, dar si despre organizarea viitoarelor competitii precum Final 8 si Campionatul European.

CSM Oradea va disputa marti, de la ora 21:30, partida din Grupa B a Ligii Campionilor, impotriva Veneziei. Romanii au 19 puncte adunate in clasamentul grupei, aflandu-se pe locul 6, iar Venezia pe 3, cu 21 de puncte.

„Parcursul echipei din Oradea a fost o supriza pentru toata lumea, iar in cazul in care vom reusi sa invingem Venezia, oamenii nu vor mai fi asa surprinsi.

Trebuie sa mentionam ca ei au trecut printr-o perioada dificila, au avut multi accidentati. Din fericire au revenit pe parchet si vor juca meciul din aceasta seara.

Este foarte dificil. Mai au sanse si in cazul in care pierd. Se poate intampla orice. Este foarte strans si pana in ultimul moment nu vom sti cine va merge mai departe. In cazul in care nu se califica, vor merge in faza urmatoare a FIBA Europe Cup.”, a declarat Horia Paun, in cadrul emisiunii Executii in direct.

ASCULTA AICI

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.