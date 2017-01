AUDIO – Au aparut inregistrările sedintelor in care s-a propus dezafilierea Universitatii Craiova! Totul a pornit de la Dumitru Dragomir!

Adrian Mititelu a dat publicitatii, prin intermediul paginii sale de socializare, o inregistrare a sedintei Comitetului Executiv din data de 8 iulie 2011 din care reise ca Dumitru Dragomir a fost cel care a propus dezafilierea Universitatii Craiova!



La termenul din 11 ianuarie al dosarului 9319/3/2014, in care membrii Comitetului Executiv sunt acuzati de abuz in serviciu in cazul dezafilierii Universitatii, judecatorii au cerut inregistrarile sedintei din 8 iulie 2011, iar lucrurile descoperite sunt surprinzatoare si complet diferite fata de cele prezentate in stenograme.

Dialogul purtat de membrii Comitetului Executiv pe 8 iulie 2011:

Dumitru Dragomir: Fii atent aici! Bai, Mirceo, bai, Mititelu ne da in judecata si pe FRF, si LPF. Ba, noi nu putem sa-l dezafiliem, conform regulamentului?

Mircea Sandu: Ba da, dar trebuie sa primesc…

Dragomir: Cand suntem …, ca nu mai e la prima liga.

Adalbert Kassai: Incalca grav statuturile.

Sandu: Deci trebuie sa primesc, nu domne’. In ce situatii se poate adresa instantei civile? Numai pentru contractele de munca din cate stiu eu.

Kassai: Aia e altceva, dar nu se adreseaza instantei

Sandu: Pai daca s-a adresat, pai eu nu stiu, la ce s-a adresat. La ce instanta si pentru ce?

Dragomir: Pai nu l-ati auzit vorbind ca v-a dat in judecata. Pe voi, pe mine!?

Cristi Borcea: Trebuie sa vina ceva oficial

Vasile Avram: Trebuie asa cum a facut domnul presedinte. Trebuie sa faceti dumneavoastra sau eu un referat catre Comitetul Executiv si propunem (n. red – dezafilierea).

Sandu: Domne’, ia cheama-l pe Stangaciu putin

Dragomir: Ia, ma, ba, vreau sa stiu si eu ma, fratilor!

Borcea: Daca a facut ceva oficial, de ce nu luam hotararea imediat!?

Dragomir: Domne’, numai o secunda! Domnul presedinte, v-as ruga sa supuneti la vot aceasta treaba care este in regulament.

Sandu: Mitica, nu trebuie sa supunem nimic, e in statut.

Dragomir: E in statut, bun. Daca, de exemplu, el nu mai e la prima liga la mine, eu unul nu pot sa-i fac nimic lui Mititelu, decat sa ma cert cu el la televizor si dumneata, dupa aia, prin etica dumitale sa…

Sandu: Nu! V-am recomandat sa nu va mai certati!