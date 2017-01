Dupa disputarea celor doua semifinale de conferinta (AFC si NFC) din play-off-ul NFL, New England Patriots si Atlanta Falcons se vor duela, pe 6 februarie, pentru trofeul „Vince Lombardi”, trofeu care se acorda castigatoarei Super Bowl-ului.



Prima care a obtinut biletele pentru marea finala a fost Atlanta Falcons. „Soimii” nu au avut emotii in fata mult mai experimentatei Green Bay Packers, o echipa care s-a prezentat in Georgia cu cativa jucatori care au acuzat probleme medicale. In aceasta situatie, Falcons a marcat numai putin de sase touchdownuri, fata de doar trei ale celor din Green Bay, iar tabela a aratat la final un incredibil 44-21!

Astfel, pentru doar a doua oara in istoria de 51 de ani a echipei, Atlanta Falcons a castigat titlul in Conferinta Nationala (NFC) vor fi prezenti pentru doar a doua oara in Super Bowl, dupa editia din 1998, cand a fost invinsa de Minnesota Vikings.

In cea de-a doua semifinala New England si-a continuat forma excelenta din acest play-off marcand din nou peste 30 de puncte, de data asta in fata echipei Pittsburgh Steelers, cea care detine recordul de trofee „Vince Lombardi” castigate, 6. „Pats” au invins cu 36-17 si a obtinut al 9-lea titlu in Conferinta American (AFC), record absolut al competitiei.

Mai mult, quarterback-ul echipei, Tom Brady, are sansa de a deveni cel mai titrat quarterback din istoria competitiei. In varsta de 39 de ani, Brady, la al 7-lea SuperBowl din cariera, se va afla in fata celui de-al cincilea inel de campion, dupa cele cucerite in 2002, 2004, 2005 si 2015.

Editia cu numarul 51 a finalei NFL se va disputa in Houston, pe NRG Stadium, redenumit dupa celebra companie energetica americana, NRG Energy, care, in 2000, a platit 300 de milioane de dolari pentru ca intregul complex sa-i poarte numele pentru 32 de ani. In celebra pauza dintre sfertul al doilea si al treilea atmosfera va fi intretinuta de un mini concert chiar la nivelul gazonului, iar in acest an Lady Gaga a fost aleasa pentru a performa.