Targovisteanca a fost eliminata in optimile de finala ale Australian Open de catre iberica Garbine Muguruza, cu scorul de 2-6, 3-6. „Sori” a incercat sa explice cauzele esecului.



”Azi nu cred ca puteam face mai mult. Trebuie sa recunosc ca adversara a fost mai buna decat mine. A servit bine, a returnat bine, a fost mai agresiva pe retur. Pentru mine a contat si faptul ca nu mai jucasem contra ei si cand intalnesc pe cineva impotriva caruia nu am mai jucat ma simt puţin stinghera, intru mai greu in joc. Am stat prea mult pe serviciul doi. Nu mi-a intrat primul serviciu asa cum imi doream. Apoi, am pierdut niste mingi in momente cheie. Nu in ultimul rând am fost mai moale pe picioare fata de meciurile precedente”, a Sorana Cirstea.

Sportiva noastra a recunoscut ca a avut parte de un turneu peste asteptari: ”A fost un turneu chiar foarte bun. Nu am venit cu mari asteptari, pentru ca nu imi mai fixez obiective. Dar s-a vazut faptul ca am muncit in pregatire si acesta este un lucru pozitiv. In tenis e ca la scoala, daca iti faci temele cum trebuie nu ai cum sa ai note proaste. Mai devreme sau mai tarziu apar rezultatele”, a mai declarat ea pentru trimisul ziarului Adevarul.

”Pana joi stau aici si ma antrenez, apoi plec la Taipei, pentru un turneu WTA in Taiwan. De acolo, acasa, pentru FED Cup si dupa aceea la Budapesta, pentru alt turneu. Trebuie sa incep sa urc, sa-mi construiesc o pozitie mai buna si in clasament. Pana la urma azi am jucat contra unei adversare de Top 10, in vreme ce eu sunt pe locul 78 in lume”, a incheiat Sorana Carstea, care a bifat la Melbourne cea mai buna performanta a ei intr-un turneu de Grand Slam si va urca in Top 60.