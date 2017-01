Ronnie O’Sullivan a castigat Mastersul, pentru a doua oara consecutiv, si a doborat recordul lui Stephen Hendry!

Ronnie O’Sullivan a castigat, duminica, al 7-lea sau titlu la Masters, dupa 12 finale disputate, si l-a depasit la acest capitol pe marele sau rival scotianul Stephen Hendry (6).



In ultimul act al celei de-a 43-a editii a prestigioasei competitii, care formeaza Tripla Coroana a snookerului alaturi de Campionatul Mondial si Campionatul Regatului Unit, „Racheta” l-a invins pe Joe Perry, finalist pentru prima data in cariera, cu 10-7.

„The Gentlemen” Perry a inceput finala in mare forta si dupa numai 5 frame-uri conducea cu un nesperat 4-1! Ronnie a salvat sesiunea inaugurala cu trei frame-uri la rand, astfel ca dupa primele opt jocuri scorul se afla in echilibru. „Racheta” avea sa castige si urmatoarele 4 frame-uri si sa se distanteze pe tabela decisiv (8-4). Perry a reusit sa reduca din diferenta, dar nu mai mult de doua jocuri, iar la scorul de 9-7, Ronnie a fost mai stapan pe situatie si a inchis meciul cu un break de peste 50 de puncte. De altfel, in toate cele 17 jocuri au fost consemnate doar trei break-uri de peste 100 de puncte, doua de partea lui Perry, unul in dreptul lui O’Sullivan.

In varsta de 41 de ani, Ronnie O’Sullivan, cel mai tanar castigator din istorie al Mastersului (19ani – 1995), a mai castigat trofeul in 2005, 2007, 2009, 2010 si 2016.