Razvan Burleanu a renuntat la sefia Federatiei Europene de Minifotbal!

Razvan Burleanu a renuntat la presedintia Federatiei Europene de Minifotbal, la aproape trei ani de la investirea in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, intr-un eveniment ce a avut loc sambata, la Brno, in Cehia.



Conform site-ului FRF, in cadrul Adunarii Generale a Federatiei Europene de Minifotbal (EMF), pe care Razvan Burleanu inca o conducea din pozitia de presedintele, a lamurit ultimele aspecte privind componenta AG, a prezentat procedura de alegeri si dupa prezentarea activitatii sale si-a incheiat mandatul dupa cinci ani petrecuti in conducerea forului European, perioada in care minifotbalul a cunoscut o dezvoltare accelerata, aratata si de numarul membrilor afiliati la nivel european.

In 2010, erau doar trei echipe nationale de minifotbal, iar in 2012, la startul acestui proiect, se aflau 16 asociatii nationale, numar ce s-a dublat in ultimii 5 ani, ajungand acum la 32. De asemenea, in aceasta perioada, selectionata Romaniei a fost multipla campioana europeana.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal a luat decizia de a nu se mai implica in EMF pentru a se putea dedica integral proiectelor FRF, in vederea dezvoltarii fotbalului romanesc.

“Le multumesc tuturor asociatiilor nationale de minifotbal si prietenilor din minifotbalul romanesc pentru onoarea de a conduce EMF pentru 5 ani, perioada care a coincis cu cele mai inalte performante din punct de vedere institutional si sportiv”, a declarat Razvan Burleanu.

Presedintelui Federatiei Romane de Fotbal i s-a propus sa-si continue activitatea in cadrul Federatiei Europene de Minifotbal din postura de presedinte de onoare, insa Razvan Burleanu a refuzat. “Consider ca sunt prea tanar pentru a detine o astfel de functie”, a spus seful de la Casa Fotbalului.

In urma procedurii de vot, echipa formata din David Tibor (Ungaria)-presedinte, Filip Juda (Cehia)-vicepresedinte si Takacs Attila (Romania) – secretar general, si-a asigurat un mandat de conducere al minifotbalului european pentru urmatorii cinci ani.