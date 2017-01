Primele patru clasate, invingatoare in runda 17 a Ligii Nationale de baschet masculin!

Situatie neschimbata in fruntea ierarhiei Ligii Nationale de baschet masculin dupa etapa cu numarul 17, la finele careia ocupantele primelor patru locuri au terminat invingatoare. Runda incheiata cu trei victorii ale echipelor gazda si doar doua ale oaspetelor.



S-au impus in deplasare lidera U Banca Transilvania Cluj-Napoca, 91-62 (43-26) la Municipal Olimpic Baia Mare si a treia clasata, CSM CSU Oradea, 87-82, dupa prelungiri (38-31, 72-72, 17-10) la SCM Universitatea Craiova, americanul Denison transformand doua aruncari libere in ultima secunda a timpului de joc efectiv. Ocupanta locului secund, Steaua CSM Eximbank n-a avut emotii cu Phoenix Galati, pe care a invins-o cu 94-81 (52-47). CSU Sibiu se mentine pe pozitia 4, gratie victoriei fara probleme, 87-61 (49-25) cu Dinamo Bucuresti. Desi a avut zi libera, BCM Universitatea Pitesti a ramas pe 5, la doua puncte de bihoreni, iar SCM Timisoara s-a apropiat la o lungime de argeseni, gratie succesului la scor, 74-48 (49-32) cu BC Mures, care se mentine pe locul 7.

Runda viitoare programeaza partida derby dintre primele clasate, U BT Cluj-Napoca-Steaua CSM Eximbank, dar si confruntarea ce va opune echipele de pe pozitiile 5 si 4, BCM Universitatea Pitesti si CSU Sibiu.